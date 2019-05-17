підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
17 травня 2019, пʼятниця, 06:00 19
Силові структури 2019-05-17T08:15:01+03:00
Українські Новини
Стало відомо, що вилучило НАБУ в ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді"

Стало відомо, що вилучило НАБУ в ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді"

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективи Національного антикорупційного бюро, в рамках розслідування справи про розтрату коштів при будівництві житла військовим, вилучили документи і мобільні телефони, у тому числі у підозрюваних, у ході обшуків у підрозділах Національної гвардії та компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вилучили телефони, інформацію з комп'ютерної техніки та документи", - сказав він.

За його словами, деякі фігуранти справи добровільно здали свої телефони.

На даний момент вся інформація аналізується.

Як повідомляли Українські Новини, суд розгляне обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардією Юрію Аллєрову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла для військових.

НАБУ повідомило про підозру Аллєрову.

"Укрбуд" вважає обшуки в компанії безпідставними.

НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллєрова і керівника "Укрбуду".

 

 

Більше новин про: НАБУ Укрбуд Девелопмент Нерухомість Обшуки Розтрата держкоштів Нацгвардія Будівництво житлових будинків Аллєров

Архів
Новини
Порошенко звільнив з посади посла у Фінляндії та Ісландії 08:10
НБУ зміцнив гривню перед вихідними: офіційний курс валют на 17 травня 07:15
В українських в'язницях та СІЗО ще 57 тис. "вільних" місць 07:11 Документ
Кабмін направив 5,7 млрд гривень на субсидії: скільки українців отримають гроші готівкою 06:00
Стало відомо, що вилучило НАБУ в ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді" 06:00
більше новин
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
більше новин
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Святослав Вакарчук. Скріншот відео
Вакарчук йде на вибори в Раду з партією "Голос" 11:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok