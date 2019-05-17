Стало відомо, що вилучило НАБУ в ході обшуків у Нацгвардії і "Укрбуді"

Детективи Національного антикорупційного бюро, в рамках розслідування справи про розтрату коштів при будівництві житла військовим, вилучили документи і мобільні телефони, у тому числі у підозрюваних, у ході обшуків у підрозділах Національної гвардії та компанії "Укрбуд Девелопмент", що входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вилучили телефони, інформацію з комп'ютерної техніки та документи", - сказав він.

За його словами, деякі фігуранти справи добровільно здали свої телефони.

На даний момент вся інформація аналізується.

Як повідомляли Українські Новини, суд розгляне обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардією Юрію Аллєрову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла для військових.

НАБУ повідомило про підозру Аллєрову.

"Укрбуд" вважає обшуки в компанії безпідставними.

НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллєрова і керівника "Укрбуду".