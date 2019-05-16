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16 мая 2019, четверг, 16:44 45
Общество 2019-05-16T16:45:03+03:00
Українські Новини
День Победы считают отдельным большим праздником 83% украинцев

День Победы считают отдельным большим праздником 83% украинцев

В Украине около 83% жителей назвали День победы 9 мая большим праздником, который нужно отмечать отдельно от Дня памяти и примирения 8 мая. Об этом говорят данные совместного опросацентра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко. 

Так, 9 мая большим праздником считают 83% респондентов, обычным выходным днем - 14,2%. 56,8% респондентов заявили, что важность этого дня для них выросла по сравнению с предыдущими годами. Для 28,2% респондентов важность праздника, наоборот, уменьшилась. 

69,5% респондентов считают, что неправильно переносить праздник на 8 мая. 16,7% респондентов считают, что это верный шаг. Так, праздновать отдельно 8 и 9 мая как День памяти и примирения и День победы считают правильным 47% респондентов. 40,9% респондентов же полагают, что не нужно выделять 8 мая в отдельный праздник. 

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко с 30 апреля по 10 мая 2019 года. Были опрошены 3 тыс. респондентов (от 18 лет и старше), стандартное отклонение +/-1,8%. 

Ранее в Украине отмечался День памяти и примирения, в который проводился марш памяти павших защитников Украины.

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