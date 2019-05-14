Проти Ситника можуть відкрити справу через його відпочинок під Рівним, - джерело

Генеральна прокуратура допускає відкриття кримінального провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування його відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"Формально ознаки (злочину) є", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗ його слів, рішення про розслідування залежить від генпрокурора Юрія Луценка, який може зареєструвати кримінальне провадження і передати його для розслідування до іншого відомства.\r\nВ діях Ситника може убачатися кримінальне правопорушення за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Луценко заявив, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.\r\nТим часом, з'явилися подробиці відпочинку Ситника.