підписатися на розсилку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 травня 2019, вівторок, 10:53 15
Судова влада 2019-05-14T12:30:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував підозрюваного в пораненні депутата Ради Урбанського

Суд заарештував підозрюваного в пораненні депутата Ради Урбанського

Суд в Одесі утримує під вартою власника бази відпочинку, який підозрюється у вогнепальному пораненні депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка").

Про це Урбанський повідомив Українським Новинам.

"Він перебуває в СІЗО до 6 липня", - сказав він.

Депутат не уточнив, коли підозрюваному було обрано запобіжний захід.

Спікер Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк також підтвердив Українським Новинам, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше депутата Урбанського поранили з травмата Одеської області, поліція почала розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою.

Більше новин про: Вогнепальне поранення Олександр Урбанський

Архів
Новини
НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії і "Укрбуді" у справі про будівництво житла військовим 12:30
Сумки Louis Vuitton з гнучкими екранами
Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами 12:17
Колишній побратим Стерненка заявив, що той відпрацьовує гроші Кивана з 2015 року, - ЗМІ 12:17
Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень 12:10
Пішов з життя Юрій Богуцький, який тричі очолював міністерство культури України 12:01
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня 22:59
Наймасштабніший житловий комплекс Ірпеня привітав нових мешканців 18:22 Прес-реліз
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok