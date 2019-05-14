Суд заарештував підозрюваного в пораненні депутата Ради Урбанського

Суд в Одесі утримує під вартою власника бази відпочинку, який підозрюється у вогнепальному пораненні депутата Верховної Ради Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка").

Про це Урбанський повідомив Українським Новинам.

"Він перебуває в СІЗО до 6 липня", - сказав він.

Депутат не уточнив, коли підозрюваному було обрано запобіжний захід.

Спікер Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк також підтвердив Українським Новинам, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше депутата Урбанського поранили з травмата Одеської області, поліція почала розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою.