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08 мая 2019, среда, 17:51 96
Верховная Рада и партии 2019-05-08T19:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой

Депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой

Александр Урбанский. Фото:
Александр Урбанский. Фото: "Слово и Дело"

Депутат Верховной Рады Александр Урбанский (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что в ходе конфликта на базе отдыха в Одесской области, в котором он получил огнестрельное ранение в ногу, он находился в трезвом состоянии.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я вообще человек не пьющий. Компания, в которой мы с женой находились, тоже такая же", - сказал он.

При этом, по его словам, ранивший его владелец базы отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он был нетрезв, хотя и сделал себе справку, что не был пьян", - отметил депутат.

Парламентарий добавил, что бизнесмен обидел его жену и он заступился за нее.

"В драку я не лез, но увидел характерный жест, как он (нападавший) потянулся за оружием", - отметил Урбанский.

Депутат подчеркнул, что подозреваемый выстрелил дважды с расстояния 2 метров и одна из пуль попала ему в ногу.

Как сообщали Українськi Новини, Урбанского допросила полиция.

7 мая атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.

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