Депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой

Депутат Верховной Рады Александр Урбанский (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что в ходе конфликта на базе отдыха в Одесской области, в котором он получил огнестрельное ранение в ногу, он находился в трезвом состоянии.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я вообще человек не пьющий. Компания, в которой мы с женой находились, тоже такая же", - сказал он.

При этом, по его словам, ранивший его владелец базы отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он был нетрезв, хотя и сделал себе справку, что не был пьян", - отметил депутат.

Парламентарий добавил, что бизнесмен обидел его жену и он заступился за нее.

"В драку я не лез, но увидел характерный жест, как он (нападавший) потянулся за оружием", - отметил Урбанский.

Депутат подчеркнул, что подозреваемый выстрелил дважды с расстояния 2 метров и одна из пуль попала ему в ногу.

Как сообщали Українськi Новини, Урбанского допросила полиция.

7 мая атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.