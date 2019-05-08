Депутат Урбанский утверждает, что не был пьян, когда получил огнестрельное ранение под Одессой

Депутат Верховной Рады Александр Урбанский (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что в ходе конфликта на базе отдыха в Одесской области, в котором он получил огнестрельное ранение в ногу, он находился в трезвом состоянии.\r\nОб этом он сообщил Українським Новинам.\r\n"Я вообще человек не пьющий. Компания, в которой мы с женой находились, тоже такая же", - сказал он.\r\nПри этом, по его словам, ранивший его владелец базы отдыха находился в состоянии алкогольного опьянения.\r\n"Он был нетрезв, хотя и сделал себе справку, что не был пьян", - отметил депутат.\r\nПарламентарий добавил, что бизнесмен обидел его жену и он заступился за нее.\r\n"В драку я не лез, но увидел характерный жест, как он (нападавший) потянулся за оружием", - отметил Урбанский.\r\nДепутат подчеркнул, что подозреваемый выстрелил дважды с расстояния 2 метров и одна из пуль попала ему в ногу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Урбанского допросила полиция.\r\n7 мая атошника, ранившего из огнестрела журналиста, отпустили на поруки 5 депутатов Рады.