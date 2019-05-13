Депутат Куприй предлагает Раде провести инаугурацию 26 мая, но людей призвал требовать другую дату

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй (внефракционный) предлагает Раде провести инаугурацию Президента 26 мая.

Соответствующее постановление №10270-5 зарегистрировано в Раде 13 мая, передают Українські Новини.

Согласно названию документа, в нем содержится информация о дате, времени и месте проведения торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским, но текст документа на данный момент отсутствует.

При этом на своей странице в социальной сети Facebook Куприй призвал людей 14 мая собраться у здания парламента и поддержать назначение даты инаугурации.

"Поддержи конец эпохи Рошен! Завтра парламент должен назначить дату инаугурации Зеленского на 19 мая! Но сегодня уже точно известно, что будет яростное сопротивление со стороны коррумпированных депутатов БПП и НФ. Вот если бы народ пришел к стенам Верховной Рады и поддержал смену власти! Делай репост, ставь лайк, чтобы собрать как можно больше людей в столице возле Верховной Рады в 10 утра 14 мая!", - написал депутат.

Как сообщали Українські Новини, Виталий Куприй и его коллега Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в парламенте, попытались сорвать Согласительный совет, требуя назначения даты инаугурации.

Тем временем Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем назначении Радой даты инаугурации