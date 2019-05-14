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14 мая 2019, вторник, 06:00 981 Карта
Жизнь 2019-05-14T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет похолодание и антициклон: синоптик рассказала, когда прекратятся дожди

В Украину идет похолодание и антициклон: синоптик рассказала, когда прекратятся дожди

Прогноз погоды. Фото: Портал Акцент
Прогноз погоды. Фото: Портал Акцент

В вторник, 14 мая в Украине будет дождливая погода с грозами. А уже 15 мая  зайдет антициклон, который принесет сухую солнечную погоду. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в среду, 15 мая, дожди возможны лишь местами. А с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды.

По словам синоптика, несмотря на приход антициклона, местами все же возможны кратковременные дожди. 

"В ближайшую неделю высока вероятность дождей все же остается в наших западных областях. Плюс - осадки могут периодически "залезать" в Винницкую и Одесскую области", - предупредила она.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня + 20 + 25 градусов, только во вторник на Западе похолодает до + 13 + 19 градусов, а местами и до + 10 + 14 градусов. Холод придет из соседней Польши.

В Киеве во вторник ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до + 22 + 23 градусов.

В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать.

"Однако контроль не ослабляем, будем вместе следить за изменениями и уточнениями синоптической ситуации", - предупредила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, 14 мая, во вторник, в Киеве переменная облачность,ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада. По прогнозу погоды на неделю,  дожди будут лить до середины недели, немного отступив только во вторник в центральных и восточных областях.  При этом температура воздуха в основном не изменится.

В то же время, циклоны над Италией и Скандинавией перебросили дожди и грозы в Украину.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко

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