В Украину идет похолодание и антициклон: синоптик рассказала, когда прекратятся дожди

В вторник, 14 мая в Украине будет дождливая погода с грозами. А уже 15 мая зайдет антициклон, который принесет сухую солнечную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в среду, 15 мая, дожди возможны лишь местами. А с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды.

По словам синоптика, несмотря на приход антициклона, местами все же возможны кратковременные дожди.

"В ближайшую неделю высока вероятность дождей все же остается в наших западных областях. Плюс - осадки могут периодически "залезать" в Винницкую и Одесскую области", - предупредила она.

Температура воздуха будет высокой, в течение дня + 20 + 25 градусов, только во вторник на Западе похолодает до + 13 + 19 градусов, а местами и до + 10 + 14 градусов. Холод придет из соседней Польши.

В Киеве во вторник ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до + 22 + 23 градусов.

В дальнейшем теплая погода в столице будет преобладать.

"Однако контроль не ослабляем, будем вместе следить за изменениями и уточнениями синоптической ситуации", - предупредила Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, 14 мая, во вторник, в Киеве переменная облачность,ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада. По прогнозу погоды на неделю, дожди будут лить до середины недели, немного отступив только во вторник в центральных и восточных областях. При этом температура воздуха в основном не изменится.

В то же время, циклоны над Италией и Скандинавией перебросили дожди и грозы в Украину.