В Україну йде похолодання і антициклон: синоптик розповіла, коли припиняться дощі

У вівторок, 14 травня в Україні буде дощова погода з грозами. А вже 15 травня зайде антициклон, який принесе суху сонячну погоду.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа її словами, в середу, 15 травня, дощі можливі лише місцями. А з 16 травня в більшості областей України розпочнеться період сухої сонячної погоди.\r\nЗа словами синоптика, незважаючи на прихід антициклону, місцями все ж можливі короткочасні дощі.\r\n"У найближчий тиждень висока ймовірність дощів все ж залишається в наших західних областях. Плюс - опади можуть періодично "залазити" в Вінницьку та Одеську області", - попередила вона.\r\nТемпература повітря буде високою, протягом дня + 20 + 25 градусів, лише у вівторок на Заході похолоднішає до + 13 + 19 градусів, а місцями і до + 10 + 14 градусів. Холод прийде з сусідньої Польщі.\r\nВ Києві У вівторок очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до + 22 + 23 градусів.\r\nВ подальшому тепла погода у столиці буде переважати.\r\n"Проте контроль не послаблюємо, разом будемо стежити за змінами і уточненнями синоптичної ситуації", - попередила Діденко.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність,вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nЗливові атмосферні фронти відступлять, а повернеться з Заходу. прогнозом погоди на тиждень, дощі литимуть до середини тижня, трохи відступивши тільки у вівторок в центральних і східних областях. При цьому температура повітря в основному не зміниться.\r\nУ той же час, циклони над Італією і Скандинавією перекинули дощі і грози в Україні.