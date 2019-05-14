В Україну йде похолодання і антициклон: синоптик розповіла, коли припиняться дощі

У вівторок, 14 травня в Україні буде дощова погода з грозами. А вже 15 травня зайде антициклон, який принесе суху сонячну погоду.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, в середу, 15 травня, дощі можливі лише місцями. А з 16 травня в більшості областей України розпочнеться період сухої сонячної погоди.

За словами синоптика, незважаючи на прихід антициклону, місцями все ж можливі короткочасні дощі.

"У найближчий тиждень висока ймовірність дощів все ж залишається в наших західних областях. Плюс - опади можуть періодично "залазити" в Вінницьку та Одеську області", - попередила вона.

Температура повітря буде високою, протягом дня + 20 + 25 градусів, лише у вівторок на Заході похолоднішає до + 13 + 19 градусів, а місцями і до + 10 + 14 градусів. Холод прийде з сусідньої Польщі.

В Києві У вівторок очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до + 22 + 23 градусів.

В подальшому тепла погода у столиці буде переважати.

"Проте контроль не послаблюємо, разом будемо стежити за змінами і уточненнями синоптичної ситуації", - попередила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність,вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Зливові атмосферні фронти відступлять, а повернеться з Заходу. прогнозом погоди на тиждень, дощі литимуть до середини тижня, трохи відступивши тільки у вівторок в центральних і східних областях. При цьому температура повітря в основному не зміниться.

У той же час, циклони над Італією і Скандинавією перекинули дощі і грози в Україні.