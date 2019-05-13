Суд відновив розслідування справи проти Богатирьової

Голосіївський районний суд Києва відновив спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження стосовно колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що розслідування щодо Богатирьової було припинено ще в кінці 2017 року рішенням слідчого Басова.

В 2018 році у зв'язку з направленням Генеральною прокуратурою в Генеральну прокуратуру Куби запиту про надання міжнародної правової допомоги у вказаній справі, досудове розслідування було повторно зупинено.

Після цього в суд надійшла скарга адвоката Богатирьової, в якій він просив скасувати постанову слідчого про зупинення розслідування та 24 квітня суд задовольнив її.

Щодо Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.