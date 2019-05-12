Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы Россия компенсировала миллионные потери Беларуси из-за поступления загрязненной российской нефти.\r\nОб этом сообщила "БЕЛТА".\r\nЛукашенко подчеркнул, что Беларусь позднее назовет точную сумму ущерба из-за грязной российской нефти, которая поступила в нефтепровод "Дружба", после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.\r\n"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью", - заявил он.\r\n"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и нефтеперерабатывающим заводам. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов", - добавил Лукашенко.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу.\r\nРанее "Укртранснефть" усилила контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.\r\nТем временем, в РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".