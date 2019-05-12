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12 мая 2019, воскресенье, 22:28 1661
Европа 2019-05-12T22:31:54+03:00
Українські Новини
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть

Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть

Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы Россия компенсировала миллионные потери Беларуси из-за поступления загрязненной российской нефти.

Об этом сообщила "БЕЛТА".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь позднее назовет точную сумму ущерба из-за грязной российской нефти, которая поступила в нефтепровод "Дружба", после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью", - заявил он.

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и нефтеперерабатывающим заводам. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов", - добавил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, "Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу.

Ранее "Укртранснефть" усилила контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.

Тем временем, в РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

Больше новостей о: Александр Лукашенко Нефть Нефтепровод Дружба

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