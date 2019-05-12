подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл
12 мая 2019, воскресенье, 18:42 1940
Жизнь 2019-05-12T18:42:12+03:00
Українські Новини
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл

Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл

Фото первенца Меган Маркл. Фото: Инстаграм/ sussexroyal
Фото первенца Меган Маркл. Фото: Инстаграм/ sussexroyal

Сегодня, в День матери, принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые несколько дней назад стали родителями первенца, опубликовали новое фото своего сына. Фото было опубликовано в социальной сети Instagram.

Так, в подписи к фотографии супруги отметили, что это первый День матери для герцогини Сассекской.

Фото первенца Меган Маркл. Фото: Инстаграм/ Фото первенца Меган Маркл. Фото: Инстаграм/

"Отдавая дань всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим и тем, которых уже нет, но кого всегда будут помнить… Это первый День матери для герцогини Сассекской", — говорится в подписи.

Сегодня отмечается День матери в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл и принц Гарри назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.

Больше новостей о: Принц Гарри День матери королевская семья Меган Маркл

Архив
Новости
Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных 19:27
Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину, - Бутусов 19:03
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Шествие матерей в Киеве. Фото: Министерство по делам ветеранов
В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских военных: опубликованы фото 18:02
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok