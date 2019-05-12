Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл

Сегодня, в День матери, принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые несколько дней назад стали родителями первенца, опубликовали новое фото своего сына. Фото было опубликовано в социальной сети Instagram.

Так, в подписи к фотографии супруги отметили, что это первый День матери для герцогини Сассекской.

Фото первенца Меган Маркл. Фото: Инстаграм/

"Отдавая дань всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим и тем, которых уже нет, но кого всегда будут помнить… Это первый День матери для герцогини Сассекской", — говорится в подписи.

Сегодня отмечается День матери в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл и принц Гарри назвали сына Арчи и познакомили его с Елизаветой II.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.