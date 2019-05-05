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05 мая 2019, воскресенье, 23:02 56
Технологии 2019-05-05T23:15:37+03:00
Українські Новини
В Instagram теперь можно создавать тесты

В Instagram теперь можно создавать тесты

"Тест" в Instagram. Скриншот Ain.ua

В Instagram Stories появился новый стикер — "Тест". Он позволяет добавлять опросы с одним правильным ответом, пишет Ain.ua.

Как пользоваться нововведением:

  • Откройте экран Stories.
  • Добавьте фото или фон.
  • Нажмите на панель стикеров — это третья иконка в верхнем правом углу.
  • Выберите стикер "Тест".
  • В заголовке напишите вопрос. Если нажать на иконку игральных кубиков, вопрос будет создан автоматически. Райндомайзер предлагает простые варианты: "Какой ваш главный страх", "Только одно из этих утверждений — правда" и так далее.
  • Также можно выбрать цвет заголовка — за это отвечает кнопка с палитрой в верхней части экрана.
  • Добавьте варианты ответа. Их должно быть больше двух.
  • Нужно отметить правильный вариант — он будет подсвечен зеленым цветом.
  • Опубликуйте Stories.

В статистике публикации вы увидите, сколько голосов отдали за каждый вариант и как проголосовал каждый участник.

Напомним, сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования.

Тем временем Марк Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook.

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