В Instagram теперь можно создавать тесты

В Instagram Stories появился новый стикер — "Тест". Он позволяет добавлять опросы с одним правильным ответом, пишет Ain.ua.

Как пользоваться нововведением:

Откройте экран Stories.

Добавьте фото или фон.

Нажмите на панель стикеров — это третья иконка в верхнем правом углу.

Выберите стикер "Тест".

В заголовке напишите вопрос. Если нажать на иконку игральных кубиков, вопрос будет создан автоматически. Райндомайзер предлагает простые варианты: "Какой ваш главный страх", "Только одно из этих утверждений — правда" и так далее.

Также можно выбрать цвет заголовка — за это отвечает кнопка с палитрой в верхней части экрана.

Добавьте варианты ответа. Их должно быть больше двух.

Нужно отметить правильный вариант — он будет подсвечен зеленым цветом.

Опубликуйте Stories.

В статистике публикации вы увидите, сколько голосов отдали за каждый вариант и как проголосовал каждый участник.

Напомним, сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования.

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