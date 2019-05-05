В Instagram теперь можно создавать тесты

В Instagram Stories появился новый стикер — "Тест". Он позволяет добавлять опросы с одним правильным ответом, пишет Ain.ua.\r\nКак пользоваться нововведением:\r\n\r\nОткройте экран Stories.\r\nДобавьте фото или фон.\r\nНажмите на панель стикеров — это третья иконка в верхнем правом углу.\r\nВыберите стикер "Тест".\r\nВ заголовке напишите вопрос. Если нажать на иконку игральных кубиков, вопрос будет создан автоматически. Райндомайзер предлагает простые варианты: "Какой ваш главный страх", "Только одно из этих утверждений — правда" и так далее.\r\nТакже можно выбрать цвет заголовка — за это отвечает кнопка с палитрой в верхней части экрана.\r\nДобавьте варианты ответа. Их должно быть больше двух.\r\nНужно отметить правильный вариант — он будет подсвечен зеленым цветом.\r\nОпубликуйте Stories.\r\n\r\nВ статистике публикации вы увидите, сколько голосов отдали за каждый вариант и как проголосовал каждый участник.\r\nНапомним, сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования.\r\nТем временем Марк Цукерберг решил объединить обмен сообщениями в WhatsApp, Instagram и Facebook.