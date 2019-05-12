Instagram заблокує хештеги, через які поширюють "антинаукові дані" про вакцини

Соціальна мережа Instagram заблокує хештеги, через які поширюються "антинаукові дані" про вакцини. Про це повідомляє Engadget.

Так, повідомляється, що сотні користувачів раніше піддали соцмережу критиці за "недбале поводження з потенційно шкідливими публікаціями".

Наголошується, що нова політика заборони стосуватиметься навіть тих хештегів, які можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих наукою тверджень.

Крім того, раніше були заблоковані хештеги, що містять неправдиву інформацію, наприклад, #vaccinescauseautism і #vaccinescauseaids. Тепер компанія також заблокує хештеги, які не обов'язково містять развенчанную наукою інформацію, але використовуються противниками вакцинації для поширення "завідомо неправдивих заяв".

З допомогою блокування хештега стає неможливий пошук контенту, позначеного ним. Спроба натиснути на заборонений хештег не дасть жодних результатів і він зникне з пошуку.

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