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12 мая 2019, воскресенье, 11:36 78
Общество 2019-05-12T11:36:20+03:00
Українські Новини
В Украине поднимается уровень воды в реках

В Украине поднимается уровень воды в реках

В ближайшие два дня спасатели ожидают продолжения подъема уровней воды над фактическими уровнями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - сообщили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.

Ранее стало известно, что в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки.

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