В Украине поднимается уровень воды в реках

В ближайшие два дня спасатели ожидают продолжения подъема уровней воды над фактическими уровнями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"12-13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 08 ч 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти, малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - сообщили в ГосЧС.

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