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12 травня 2019, неділя, 10:00 17
Суспільство 2019-05-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні святкують День Матері: найкращі привітання мамам

Сьогодні в Україні святкують День Матері: найкращі привітання мамам

Сьогодні в Україні відзначають день Матері
Сьогодні в Україні відзначають день Матері

12 травня, в Україні, у другу неділю травня відзначають День матері.

Цей день святкують також у США, Німеччині, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Естонії, Бразилії, Мальті та Кіпрі.

Зараз прийнято вважати День матері бере свій початок з міфів Дравней Греції. Тоді греки шанували Велику матір богів. До неї зверталися з проханням про багатий врожай, народження спадкоємців і дякували за те, що вона дала раніше.Це свято ввела у світ Анна Джарвіс, переживши раптову смерть матері, і вирішила увічнити його пам'ять всенародним святом, щоб кожна дитина змогла сказати мамі важливі слова любові і вдячності, направивши прохання про це в державні інстанції. У 1910 році День матері вперше був проголошений штатом Вірджинія, а в 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня день матері. А далі цей день поширився і на Європу та інші країни світу.

Привітати свою маму можна одній з красивих листівок до свята Матері.

Привітання у віршах для мам:

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

Всю любовь, что в мире есть,
Все богатства, что их не счесть,
Подарить хочу, мамочке родной,
Маме самой лучшей, моей дорогой.

***

Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!

***

Як повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.

Раніше розповіли, чому день відзначається саме в цю дату.

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