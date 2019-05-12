Сьогодні в Україні святкують День Матері: найкращі привітання мамам

Сьогодні в Україні відзначають день Матері

Сьогодні в Україні відзначають день Матері

12 травня, в Україні, у другу неділю травня відзначають День матері.

Цей день святкують також у США, Німеччині, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Естонії, Бразилії, Мальті та Кіпрі.

Зараз прийнято вважати День матері бере свій початок з міфів Дравней Греції. Тоді греки шанували Велику матір богів. До неї зверталися з проханням про багатий врожай, народження спадкоємців і дякували за те, що вона дала раніше.Це свято ввела у світ Анна Джарвіс, переживши раптову смерть матері, і вирішила увічнити його пам'ять всенародним святом, щоб кожна дитина змогла сказати мамі важливі слова любові і вдячності, направивши прохання про це в державні інстанції. У 1910 році День матері вперше був проголошений штатом Вірджинія, а в 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня день матері. А далі цей день поширився і на Європу та інші країни світу.

Привітати свою маму можна одній з красивих листівок до свята Матері.

Привітання у віршах для мам:

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

Всю любовь, что в мире есть,

Все богатства, что их не счесть,

Подарить хочу, мамочке родной,

Маме самой лучшей, моей дорогой.



***

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

***

Як повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.

Раніше розповіли, чому день відзначається саме в цю дату.