Сьогодні в Україні святкують День Матері: найкращі привітання мамам

12 травня, в Україні, у другу неділю травня відзначають День матері.\r\nЦей день святкують також у США, Німеччині, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Естонії, Бразилії, Мальті та Кіпрі.\r\nЗараз прийнято вважати День матері бере свій початок з міфів Дравней Греції. Тоді греки шанували Велику матір богів. До неї зверталися з проханням про багатий врожай, народження спадкоємців і дякували за те, що вона дала раніше.Це свято ввела у світ Анна Джарвіс, переживши раптову смерть матері, і вирішила увічнити його пам'ять всенародним святом, щоб кожна дитина змогла сказати мамі важливі слова любові і вдячності, направивши прохання про це в державні інстанції. У 1910 році День матері вперше був проголошений штатом Вірджинія, а в 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня день матері. А далі цей день поширився і на Європу та інші країни світу.\r\nПривітати свою маму можна одній з красивих листівок до свята Матері.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПривітання у віршах для мам:\r\nС днем матери тебя, моя родная!Твоя любовь хранит меня от бед.Пускай тебя лишь радость окружает,Знай, лучшей мамы в мире просто нет!\r\n***\r\nВсю любовь, что в мире есть,Все богатства, что их не счесть,Подарить хочу, мамочке родной,Маме самой лучшей, моей дорогой.\r\n***\r\nПускай все мамы улыбаются,В любви детей своих купаются,Пусть не болеют и не старятся,А все надежды их сбываются!\r\n***\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.\r\nРаніше розповіли, чому день відзначається саме в цю дату.