Сьогодні День матері: походження та традиції свята

Сьогодні, 12 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років. Про історію та суть дня розкажуть Українські Новини.

День вшанування материнства згадується ще в 17 ст. у Британії під назвою "Материнська неділя". Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, яка зіткнулася з передчасною смертю матері, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

В 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав і встановив День матері. З часом свято почало поширюватися і вже через 4 роки було визнане всією країною. Також воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів. Не обійшла його стороною Україна.

В Україні шанування матері завжди мало місце в народній культурі. При цьому материнська самовіддана й жертовна любов була однією з літературних тем – наприклад, видатна поема Тараса Шевченка "Наймичка".

День матері цілком присвячений жінкам-матерям. Це день, коли треба висловити привітання і подяку улюбленій мамі за колосальне терпіння і сили, підтримку та любов, а також пролиті сльози і переживання.

На свято прийнято дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або самим простим, але найбільш цінним для неї – турботою і увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, відвідуючи і проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка.

Як повідомляли Українські Новини, у День матері в Україні температура підніметься до +24.

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