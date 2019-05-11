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11 мая 2019, суббота, 20:30 34
Спорт 2019-05-11T20:31:19+03:00
Українські Новини
"Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в Премьер-лиге: видео голов

"Динамо" сыграло вничью с "Зарей" в Премьер-лиге: видео голов

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 с луганской "Зарей". 

Об этом сообщает Football.ua.

Матч прошел при абсолютном преимуществе хозяев поля. Чего стоит хотя бы тот факт, что соперники смогли нанести всего два удара в створ ворот Дениса Бойко. Свой гол хозяева забили на 11-й минуте матча. Цыганков обыгрался с Миколенко и отдал на Русина, который смог одним касанием переправить его в ворота.

Примечательно, что этот поединок можно смело назвать матчем нереализованных моментов. Особенно в этом плане постарался Русин, который в каждом из таймов не реализовал по выходу один на один. Также опасные моменты не реализовали Де Пена и Цыганков. Кроме этого, отметим, что две замены киевлян были вынужденными: повреждения получили Кадар и Буяльский.

На последней минуте матча гости получили право на опасный штрафной удар, и Силас положил мяч в угол ворот, сравняв счет.

Таким образом динамовцы вновь потеряли очки. Сейчас отставание от первого места составляет 8 пунктов, но Шахтер еще не сыграл свой матч 28-го тура.

Динамо - Заря 1:1

Голы: Русин, 11 - Силас, 90+2

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар (Шабанов, 42), Бурда, Кендзера, Буяльский (Гармаш, 61), Сидорчук, Де Пена, Андриевский, Цыганков, Русин (Цитаишвили, 83)

Заря: Шевченко, Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка, Чайковский (Силас, 46), Арвеладзе, Хомченовский, Кочергин (Громов, 63), Лунев, Иванович (Будковский, 46)

Предупреждения: Буяльский, 54, Андриевский, 80, Миколенко, 90+4 - Чайковский, 42, Кочергин, 46, Чеберко, 79.

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