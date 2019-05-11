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11 травня 2019, субота, 20:03 25
Політика 2019-05-11T21:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовиків на Донбасі зобов'язали отримати російський паспорт, але обмежили в'їзд в РФ, - розвідка

Бойовиків на Донбасі зобов'язали отримати російський паспорт, але обмежили в'їзд в РФ, - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на тимчасово окупованих територіях Донбасу проводиться примусова русифікація та обмежують перетин неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони України

Зазначається, що масштаби пропаганди зростають за рахунок  інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів т.зв. "фахівців" з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних СМС.

При цьому, російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства.

Водночас керівництвом ФСБ РФ запроваджуються додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією. Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або бойовиків т.зв. "Л/ДНР".

Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки. У разі намагання таких осіб здійснити виїзд до РФ за власним бажанням, здійснюється їх прискіпливий догляд на російських пропускних пунктах, після чого у більшості випадків приймається рішення про заборону їм на в’їзд до Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів "ДНР" і "ЛНР".

Тим часом Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

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