"Самопомощь" передала Зеленскому свой законопроект о Президенте, который тот считает неконституционным

Политическая партия "Объединение "Самопомощь" передала законопроект "О Президенте", который подготовила фракция партии в Верховной Раде, новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому.\r\nОб этом мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый сообщил на съезде партии в Киеве, передают Українські Новини.\r\n"Когда закончился первый тур выборов, я этот черновик переслал Зеленскому, такая у меня с ним была договоренность", - сказал он.\r\nСадовый просил заместителя председателя Рады Оксану Сыроид ("Самопомощь") подготовить ему данный законопроект до 1-го тура выборов.\r\nНа данный момент документ не зарегистрирован в парламенте.\r\nСадовый уточнил Українським Новинам, что партия передала законопроект о Президенте команде Зеленского.\r\n"Это был фактически драфт", - ответил он в комментарии.\r\nПолитик добавил, что дата внесения документа и его форма будет зависеть уже от команды Зеленского, а не от партии "Самопомощь".\r\n25 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что законопроект "О Президенте", который подготовила фракция "Самопомощь" в Раде, противоречит Конституции.\r\nКак сообщали Українські Новини, депутат из группы "Відродження" Валерий Писаренко заяивил, что Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.\r\nТакже Садовый заявил о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады.