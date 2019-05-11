"Самопомощь" передала Зеленскому свой законопроект о Президенте, который тот считает неконституционным

Политическая партия "Объединение "Самопомощь" передала законопроект "О Президенте", который подготовила фракция партии в Верховной Раде, новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый сообщил на съезде партии в Киеве, передают Українські Новини.

"Когда закончился первый тур выборов, я этот черновик переслал Зеленскому, такая у меня с ним была договоренность", - сказал он.

Садовый просил заместителя председателя Рады Оксану Сыроид ("Самопомощь") подготовить ему данный законопроект до 1-го тура выборов.

На данный момент документ не зарегистрирован в парламенте.

Садовый уточнил Українським Новинам, что партия передала законопроект о Президенте команде Зеленского.

"Это был фактически драфт", - ответил он в комментарии.

Политик добавил, что дата внесения документа и его форма будет зависеть уже от команды Зеленского, а не от партии "Самопомощь".

25 апреля спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что законопроект "О Президенте", который подготовила фракция "Самопомощь" в Раде, противоречит Конституции.

Как сообщали Українські Новини, депутат из группы "Відродження" Валерий Писаренко заяивил, что Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.

Также Садовый заявил о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады.