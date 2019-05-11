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11 мая 2019, суббота, 15:31 378
Общество 2019-05-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня из-за футбола "Динамо"-"Заря" могут ограничить вход на три станции метро

Сегодня из-за футбола "Динамо"-"Заря" могут ограничить вход на три станции метро

НСК
НСК "Олимпийский". Фото: Olympic NSC/Facebook

Сегодня, 11 мая, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" может ограничить вход на три станции в связи с проведением футбольного матча между командами "Динамо"(Киев)-"Заря"(Луганск).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українські Новини.

Отмечается, что после окончания матча на НСК "Олимпийский" метрополитен допускает ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - говорится в сообещении.

Как сообщали Українські Новини, 4 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч, в котором команда "Динамо" на домашней арене приняла "Александрию". Матч завершился ничьей.

Ранее на НСК "Олимпийский" сыграли вничью "Динамо" и "Шахтер" .

Также "Динамо" одержало фееричную победу над "Зарей" в матче, который состоялся 3 апреля.

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