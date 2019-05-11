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11 мая 2019, суббота, 12:22 99
Судебная власть 2019-05-11T12:23:55+03:00
Українські Новини
Суд отказался запретить Парубию подписывать закон о языке

Суд отказался запретить Парубию подписывать закон о языке

Окружной административный суд города Киева. Фото: сайт суда
Окружной административный суд города Киева. Фото: сайт суда

Окружной административный суд Киева отказался запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд считает, что заявитель не доказал очевидной противоправности действий спикера парламента в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства.

Суд пришел к выводу о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", которая указана истцом.

В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями председателя Рады.

Также при рассмотрении данного заявления судом было установлено, что депутатами Рады, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Как сообщали Українськi Новини, мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просила Окружной административный суд Киева запретить Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не исключал, что Окружной административный суд Киева может запретить подписывать закон о функционировании украинского языка.

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