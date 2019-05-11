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11 мая 2019, суббота, 12:09 265
Силовые структуры 2019-07-15T04:07:48+03:00
Українські Новини
Возможное разглашение гостайны Сытником: ГПУ отрицает закрытие дела

Возможное разглашение гостайны Сытником: ГПУ отрицает закрытие дела

Артем Сытник.
Артем Сытник.

Генеральная прокуратура (ГПУ) отрицает информацию о закрытии дела по возможному разглашению государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, который вчера пришел на допрос в ГПУ.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГПУ.

"Дело в производстве", - сказал он.

По его словам, проводится досудебное расследование и оно не прекращалось.

При этом 10 мая у входа в здание ГПУ Сытник сообщил, что это дело уже закрыли.

В 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документы, которые находятся во владении Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования Сытником.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая Генпрокуратура вызвала Сытника на допрос по делу о вмешательстве в выборы президента США.

Впоследствии Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу.

Больше новостей о: Генпрокуратура Гостайна Артем Сытник Разглашение секретной информации

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