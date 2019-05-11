Возможное разглашение гостайны Сытником: ГПУ отрицает закрытие дела

Генеральная прокуратура (ГПУ) отрицает информацию о закрытии дела по возможному разглашению государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, который вчера пришел на допрос в ГПУ.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель ГПУ.\r\n"Дело в производстве", - сказал он.\r\nПо его словам, проводится досудебное расследование и оно не прекращалось.\r\nПри этом 10 мая у входа в здание ГПУ Сытник сообщил, что это дело уже закрыли.\r\nВ 2018 году Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документы, которые находятся во владении Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования Сытником.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 10 мая Генпрокуратура вызвала Сытника на допрос по делу о вмешательстве в выборы президента США.\r\nВпоследствии Сытник отказался от устного допроса и предложил альтернативу.