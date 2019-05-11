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11 травня 2019, субота, 09:55 44
Кабмін 2019-05-11T10:00:03+03:00
Українські Новини
Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення

Гройсман розповів, від чого йому довелося відмовитися заради схуднення

Володимир Гройсман. Скріншот:
Володимир Гройсман. Скріншот: "Радіо НВ"

Володимир Гройсман уперше докладно розповів, як йому вдалося так сильно схуднути. Прем'єр-міністру України довелося відмовитися від хліба і улюбленої картоплі. Однак, дієтою це він не вважає, повідомляє "КП в Україні" з посиланням на ефір "Радіо НВ".

"У мене немає жодних дієтологів. Я не застосовував жодних медичних речей. Я просто взяв себе в руки. Я категорично проти дієт. Я вважаю, що якщо ти сідаєш на дієту, то потім ти з неї сходиш. Якщо ти з неї сходиш, то ти знову починаєш набирати вагу. Ти повинен визначити для себе прийнятний раціон, якого б тобі вистачало, і який був би достатній для того, щоб привести вагу в норму. Це перша позиція", - заявив Гросман.

Другою позицією прем'єр-міністр назвав фізичні навантаження.

"Людина повинна рухатися, щоб відчувати себе нормально... Потрібно обмежувати себе в харчуванні: я не їм хліба, не їм картоплю. Я дуже люблю картоплю, але я її не їм, я для себе прийняв таке рішення. Я не хочу нічого говорити про дієтологів... Але це унікальні випадки, коли людина дотримується того, що рекомендує дієтолог. Тому беріть себе в руки самі", - сказав прем'єр.

Гройсман, за оцінками журналістів, за три роки свого прем'єрства схуд на 20 кілограмів. За однією з неофіційних версій скинути вагу йому допомогло "інтервальне голодування".

Як повідомляли Українські Новини, Супрун розповіла, чим небезпечні "марафони схуднення" і як схуднути безпечно.

Тим часом Гройсман провів неформальну зустріч із Зеленським.

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