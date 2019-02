Миллиардер, изобретатель и инженер отреагировал на постоянно мелькающие в интернете подписи "Как тебе такое, Илон Маск?".

Российский телеканал НТВ, который выпустил сюжет о переделанных "Жигулях", которые видели на дорогах Ставрополя и в "Twitter" телеканала ролик выложили с подписью на английском: "And how do you like this, @elonmusk?", отметив саму знаменитость.

К удивлению интернет-пользователей, основатель компаний SpaceX и Tesla ответил, причем написал по-русски: "Ха-ха, офигенно".

Мем "Как тебе такое, Илон Маск" появился в начале 2018 года: пользователи шутили о том, какие российские изобретения способны конкурировать с Tesla, SpaceX и другими продуктами предпринимателя. До этого Маск не отвечал на этот вопрос из мема.

Пользователи отреагировали на ответ Маска сразу же и завалили тред мемами.

Ну а тем временем SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, отправив катарский спутник на орбиту.

8 октября компания SpaceX в 30-й раз успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9.