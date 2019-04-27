Твиты Илона Маска перед публикацией будут проверять юристы, если решение одобрит суд

Руководитель компании Tesla Inc Илон Маск согласился с требованиями Комиссии США по ценным бумагам и биржам о проверке своих публичных заявлений юристами перед публикацией в Twitter, сообщает Reuters.

Если сделка будет одобрена судьей, то соглашение означает, что основатель Tesla больше не столкнется с осуждениями инвесторов, которых могут не устраивать его заявления в микроблоге о ведение бизнеса.

Любые твиты на тему финансов Tesla Маск будет обязан согласовывать с адвокатами.

Как сообщали Українські Новини, Илон Маск уйдет из совета директоров компании Tesla.

Таже из-за курения марихуаны на радио Пентагон может закрыть Маску доступ к секретным данным.