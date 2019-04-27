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27 апреля 2019, суббота, 21:32 222
Америка 2019-04-27T21:37:36+03:00
Українські Новини
Твиты Илона Маска перед публикацией будут проверять юристы, если решение одобрит суд

Твиты Илона Маска перед публикацией будут проверять юристы, если решение одобрит суд

Илон Маск.
Илон Маск.

Руководитель компании Tesla Inc Илон Маск согласился с требованиями Комиссии США по ценным бумагам и биржам о проверке своих публичных заявлений юристами перед публикацией в Twitter, сообщает Reuters.

Если сделка будет одобрена судьей, то соглашение означает, что основатель Tesla больше не столкнется с осуждениями инвесторов, которых могут не устраивать его заявления в микроблоге о ведение бизнеса.

Любые твиты на тему финансов Tesla Маск будет обязан согласовывать с адвокатами.

Как сообщали Українські Новини, Илон Маск уйдет из совета директоров компании Tesla.

Таже из-за курения марихуаны на радио Пентагон может закрыть Маску доступ к секретным данным.

 

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