Виявляється, є більше способів використання автопілота: Ілон Маск пожартував про секс у Tesla

Американський бізнесмен і творець Tesla Ілон Маск пожартував у своєму Twitter-акаунті, який тепер можливо будуть перевіряти юристи, про секс в автомобілі Tesla.\r\nВідповідний твіт Маск написав 9 травня.\r\nЯк повідомляє The Mirror, на початку травня на відомому порно-сайті PornHub з'явилося відео порноакторки Тейлор Джексон і її партнера в машині Tesla, яка управляється автопілотом.\r\n"Виявляється, є більше способів використання автопілота, ніж ми могли собі уявити. Потрібно було це передбачити", - написав Ілон Маск.\r\n\r\nTurns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined\r\n— Elon Musk (@elonmusk) 9 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЗа два тижні ролик зібрав більше двох мільйонів переглядів, проте багато глядачів і користувачі соцмереж засудили таку сюжетну лінію, оскільки вона могла призвести до нещасного випадку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ілону Маску сподобалися "Жигулі", їдуть задом наперед.\r\nТакож через куріння марихуани на радіо Пентагон може закрити Маску доступ до секретних даних.