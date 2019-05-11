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  • Виявляється, є більше способів використання автопілота: Ілон Маск пожартував про секс у Tesla
11 травня 2019, субота, 09:00 17
Життя 2019-05-11T09:15:04+03:00
Українські Новини
Виявляється, є більше способів використання автопілота: Ілон Маск пожартував про секс у Tesla

Виявляється, є більше способів використання автопілота: Ілон Маск пожартував про секс у Tesla

Ілон Маск. Фото: kapital.kz
Ілон Маск. Фото: kapital.kz

Американський бізнесмен і творець Tesla Ілон Маск пожартував у своєму Twitter-акаунті, який тепер можливо будуть перевіряти юристи, про секс в автомобілі Tesla.

Відповідний твіт Маск написав 9 травня.

Як повідомляє The Mirror, на початку травня на відомому порно-сайті PornHub з'явилося відео порноакторки Тейлор Джексон і її партнера в машині Tesla, яка управляється автопілотом.

"Виявляється, є більше способів використання автопілота, ніж ми могли собі уявити. Потрібно було це передбачити", - написав Ілон Маск.

За два тижні ролик зібрав більше двох мільйонів переглядів, проте багато глядачів і користувачі соцмереж засудили таку сюжетну лінію, оскільки вона могла призвести до нещасного випадку.

Як повідомляли Українські Новини, Ілону Маску сподобалися "Жигулі", їдуть задом наперед.

Також через куріння марихуани на радіо Пентагон може закрити Маску доступ до секретних даних.

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