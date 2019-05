Виявляється, є більше способів використання автопілота: Ілон Маск пожартував про секс у Tesla

Відповідний твіт Маск написав 9 травня.

Як повідомляє The Mirror, на початку травня на відомому порно-сайті PornHub з'явилося відео порноакторки Тейлор Джексон і її партнера в машині Tesla, яка управляється автопілотом.

"Виявляється, є більше способів використання автопілота, ніж ми могли собі уявити. Потрібно було це передбачити", - написав Ілон Маск.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined