Суд отменил присвоение имени Екатерины Гандзюк улице в Херсоне

Херсонский окружной административный суд отменил присвоение имени покойной исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк улице в Херсоне.\r\nОб этом говорится в сообщении прес-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в пятницу, 10 мая, судом рассмотрено дело по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Мыколенко.\r\nСуть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк".\r\nРешением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично.\r\nСуд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 февраля Херсонский городской совет переименовал улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк.\r\nНа этой улице находится управление Национальной полиции в Херсонской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.\r\nТакже в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.