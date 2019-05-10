Суд отменил присвоение имени Екатерины Гандзюк улице в Херсоне

Херсонский окружной административный суд отменил присвоение имени покойной исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк улице в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении прес-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в пятницу, 10 мая, судом рассмотрено дело по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Мыколенко.

Суть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в ​​улицу Екатерины Гандзюк".

Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично.

Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.

Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля Херсонский городской совет переименовал улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк.

На этой улице находится управление Национальной полиции в Херсонской области.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Также в Генпрокуратуре заявили о намерении расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства Екатерины Гандзюк.