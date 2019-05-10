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10 травня 2019, пʼятниця, 18:13 10
Політика 2019-05-10T18:19:09+03:00
Українські Новини
Суд скасував присвоєння імені Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні

Суд скасував присвоєння імені Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні

Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гондзюк. Фото: facebook/Катерина Гандзюк

Херсонський окружний адміністративний суд скасував присвоєння імені покійної виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в п'ятницю, 10 травня, судом розглянуто справу за позовом фізичних осіб до Херсонського міській раді та до меру Володимиру Миколенко.

Суть позову - визнання протиправним та скасування деяких пунктів рішень міської ради від 22 лютого "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування і перейменування вулиці Лютеранській у вулицю Катерини Гандзюк".

Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково.

Суд визнав протиправним і скасував відповідні пункти рішення Херсонської міської ради, а також визнав протиправними дії мера при проведенні голосування про перейменування вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого Херсонська міська рада перейменувала вулицю Лютеранську у вулицю Катерини Гандзюк.

На цій вулиці знаходиться управління Національної поліції у Херсонській області.

Підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.

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