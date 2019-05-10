Суд скасував присвоєння імені Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні

Херсонський окружний адміністративний суд скасував присвоєння імені покійної виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що в п'ятницю, 10 травня, судом розглянуто справу за позовом фізичних осіб до Херсонського міській раді та до меру Володимиру Миколенко.\r\nСуть позову - визнання протиправним та скасування деяких пунктів рішень міської ради від 22 лютого "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування і перейменування вулиці Лютеранській у вулицю Катерини Гандзюк".\r\nРішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково.\r\nСуд визнав протиправним і скасував відповідні пункти рішення Херсонської міської ради, а також визнав протиправними дії мера при проведенні голосування про перейменування вулиці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 лютого Херсонська міська рада перейменувала вулицю Лютеранську у вулицю Катерини Гандзюк.\r\nНа цій вулиці знаходиться управління Національної поліції у Херсонській області.\r\nПідозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.\r\nТакож в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.