Суд скасував присвоєння імені Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні

Херсонський окружний адміністративний суд скасував присвоєння імені покійної виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк вулиці в Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в п'ятницю, 10 травня, судом розглянуто справу за позовом фізичних осіб до Херсонського міській раді та до меру Володимиру Миколенко.

Суть позову - визнання протиправним та скасування деяких пунктів рішень міської ради від 22 лютого "Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування і перейменування вулиці Лютеранській у вулицю Катерини Гандзюк".

Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково.

Суд визнав протиправним і скасував відповідні пункти рішення Херсонської міської ради, а також визнав протиправними дії мера при проведенні голосування про перейменування вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, 22 лютого Херсонська міська рада перейменувала вулицю Лютеранську у вулицю Катерини Гандзюк.

На цій вулиці знаходиться управління Національної поліції у Херсонській області.

Підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.