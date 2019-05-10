Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что обещание 9 мая мэра Харькова Геннадия Кернеса о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова противоречит закону.

Об этом Вятрович написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - сообщил Вятрович.

Также глава Института нацпамяти обратил внимание на то, что законность переименования объектов по всей Украины, названных в честь Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтверждена решениями административных судов, которые на сегодняшний день вступили в законную силу.

"Информируем, что в случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности", - предупредил Вятрович.

Также он отметил, намекая на заявление Кернеса, что действия по распространению и публичному использованию символики коммунистического тоталитарного режима, согласно части второй статьи 4361 Уголовного кодекса Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

Как сообщали Українські Новини, Кернес пообещал убрать с площади палатку для сбора помощи армии и переселенцам.

Ранее "Бессмертный полк" в Харькове "встретили" активисты с портретами воинов УПА.