У суботу по всій Україні короткочасний дощ

У суботу, 11 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів, на Закарпатті +16...+21 градус.

У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Ялті вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в найближчі дні в Україні дощі не припиняться.

Тим часом 12 травня в Україні буде відзначатися День матері.