У суботу по всій Україні короткочасний дощ

У суботу, 11 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів, на Закарпатті +16...+21 градус.\r\nУ Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +4...+9 градусів.\r\nУ Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nУ Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Сваляві вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+20 градусів.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Ялті вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в найближчі дні в Україні дощі не припиняться.\r\nТим часом 12 травня в Україні буде відзначатися День матері.