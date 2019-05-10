Порошенко ожидают в Брюсселе на следующей неделе

Президент Петр Порошенко по случаю десятой годовщины создания инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения) посетит 13-14 мая Брюссель (Бельгия), куда ранее уже пригласили осуществить свой первый заграничный визит Владимира Зеленского в статусе главы украинского государства.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Администрации Президента.\r\n"Президент посетит с рабочим визитом Брюссель в начале следующей недели", - сказал он.\r\n13 мая Порошенко примет участие в приеме президентом Европейского Совета Дональдом Туском лидеров стран "Восточного партнерства", а 14 мая - в конференции высокого уровня.\r\nВ делегации с Порошенко Брюссель также посетит министр иностранных дел Павел Климкин, который примет 13 мая участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза и "Восточного партнерства" под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.\r\nГосударственное управление делами уже внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату за авиаперелет делегации во главе с Порошенко по маршруту "Киев - Брюссель - Киев" в сумме 972 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Польша к 10-й годовщине "Восточного партнерства" предложит отменить роуминг для украинцев.\r\nРанее на саммите "Восточного партнерства" вопросы роуминга между Украиной и ЕС и модели "Восточное партнерство +" остались открытыми.\r\nПорошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС: ассоциацию с Шенгенской зоной, единым цифровым рынком Евросоюза, энергетическим и таможенным союзами ЕС.