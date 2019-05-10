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10 мая 2019, пятница, 13:52 676
Внешняя политика 2019-05-10T14:34:05+03:00
Українські Новини
Порошенко ожидают в Брюсселе на следующей неделе

Порошенко ожидают в Брюсселе на следующей неделе

Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Президент Петр Порошенко по случаю десятой годовщины создания инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения) посетит 13-14 мая Брюссель (Бельгия), куда ранее уже пригласили осуществить свой первый заграничный визит Владимира Зеленского в статусе главы украинского государства.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Администрации Президента.

"Президент посетит с рабочим визитом Брюссель в начале следующей недели", - сказал он.

13 мая Порошенко примет участие в приеме президентом Европейского Совета Дональдом Туском лидеров стран "Восточного партнерства", а 14 мая - в конференции высокого уровня.

В делегации с Порошенко Брюссель также посетит министр иностранных дел Павел Климкин, который примет 13 мая участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза и "Восточного партнерства" под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Государственное управление делами уже внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату за авиаперелет делегации во главе с Порошенко по маршруту "Киев - Брюссель - Киев" в сумме 972 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Польша к 10-й годовщине "Восточного партнерства" предложит отменить роуминг для украинцев.

Ранее на саммите "Восточного партнерства" вопросы роуминга между Украиной и ЕС и модели "Восточное партнерство +" остались открытыми.

Порошенко рассчитывает на четыре союза с ЕС: ассоциацию с Шенгенской зоной, единым цифровым рынком Евросоюза, энергетическим и таможенным союзами ЕС.

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