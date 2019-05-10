Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність надавати свідчення письмово.

Про це Українським Новинам повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

З його слів, на початку допиту Ситник заявив про те, що бажає давати показання власноручно (така процедура передбачена законом) і для цього йому потрібен час, зокрема можливість надання документів, що підтверджують свідчення.

Заява Ситника була зазначена в протоколі й на цьому слідчі дії було завершено.

Крім того, було складено протокол про попередження про нерозголошення даних розслідування.

Таким чином, по суті допит не відбувся.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура викликала Ситника на допит 10 травня по справі щодо перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.

Тим часом Луценко заявляє, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.