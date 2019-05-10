Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився від усного допиту в Генпрокуратурі і заявив про готовність надавати свідчення письмово.\r\nПро це Українським Новинам повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.\r\nЗ його слів, на початку допиту Ситник заявив про те, що бажає давати показання власноручно (така процедура передбачена законом) і для цього йому потрібен час, зокрема можливість надання документів, що підтверджують свідчення.\r\nЗаява Ситника була зазначена в протоколі й на цьому слідчі дії було завершено.\r\nКрім того, було складено протокол про попередження про нерозголошення даних розслідування.\r\nТаким чином, по суті допит не відбувся.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура викликала Ситника на допит 10 травня по справі щодо перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.\r\nТим часом Луценко заявляє, що Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.