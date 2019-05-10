підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 травня 2019, пʼятниця, 08:59 22
Америка 2019-05-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
У США підтримка імпічменту Тампа зростає: ідею підтримують 45% американців

У США підтримка імпічменту Тампа зростає: ідею підтримують 45% американців

Дональд Трамп. Скріншот /twitter.com/globalnews
Дональд Трамп. Скріншот /twitter.com/globalnews

Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу, який заблокував публікацію повної доповіді про втручання Росії у вибори президента США, зросла з середини квітня на 5%. Тепер ідею відсторонення президента від посади поділяють 45% жителів країни.

Про це йдеться у соціологічному опитуванні, результати якого були опубліковано в четвер агентством Reuters/Ipsos, пише "Голос Америки".

Водночас 42% респондентів вважають, що Трампа не можна усувати від посади, а ще 13% опитаних утрималися від однозначної відповіді. Під час попереднього опитування, що проводилося з 18 по 19 квітня, за імпічмент висловилися 40% респондентів.

Результати опитування, проведеного в понеділок, не внесли ясність у головне питання, яке хвилює лідерів Демократичної партії в Палаті представників. Це питання полягає у тому, чого дійсно хочуть американці: припинення численних розслідувань стосовно президента чи переходу до процедури оголошення імпічменту.

В керівництві демократів поки не прийшли до єдиної думки щодо необхідності відмови президента від посади, враховуючи те, з яким опором ця ідея зіткнеться в Сенаті, контрольованому Республіканською партією.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі в четвер наголосила, що конгресмени, які ведуть розслідування щодо Трампа, дотримуються "поетапного підходу". З її слів, розслідування ведуться "дуже методично" і засновані виключно на конституційному праві. Вона заявила, що демократи і надалі будуть керуватися тільки отриманими ними фактами.

57% учасників опитування погодилися з тим, що подальше розслідування щодо Трампа може перешкодити здійсненню "важливих державних завдань". Так вважає половина всіх опитаних демократів і три чверті всіх республіканців.

32% респондентів погодилися з тим, що дії Конгресу в зв'язку з публікацією звіту Мюллера абсолютно законні. Протилежної точки зору дотримуються 47% опитаних.

Популярність Трампа залишилася без змін порівняно з минулим тижнем: 39% опитаних підтримують дії президента, 55% не схвалюють діяльність Дональда Трампа.

В опитуванні, що проводилося на всій території США, взяли участь 1006 осіб. Рівень похибки дослідження становить близько 4 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, на початку травня Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ.

Раніше США заявили про можливості імпічменту Трампу.

Більше новин про: США Дональд Трамп Імпічмент

Архів
Новини
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Поліцейський госпіталізований через напад собаки у Львові 11:49
Переговори з РФ щодо локалізації нафти з нафтопроводу "Дружба" відбудуться у вівторок 11:48
Названі найбільші одержувачі ПДВ у квітні 11:46
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
Євген Крилатов. Фото: TJ
Помер композитор Крилатов, автор пісень "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" і "Три белых коня" 14:31
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
У нас є шанс для повернення Донбасу і припинення вогню, - Зеленський 20:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok