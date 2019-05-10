У США підтримка імпічменту Тампа зростає: ідею підтримують 45% американців

Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу, який заблокував публікацію повної доповіді про втручання Росії у вибори президента США, зросла з середини квітня на 5%. Тепер ідею відсторонення президента від посади поділяють 45% жителів країни.\r\nПро це йдеться у соціологічному опитуванні, результати якого були опубліковано в четвер агентством Reuters\/Ipsos, пише "Голос Америки".\r\nВодночас 42% респондентів вважають, що Трампа не можна усувати від посади, а ще 13% опитаних утрималися від однозначної відповіді. Під час попереднього опитування, що проводилося з 18 по 19 квітня, за імпічмент висловилися 40% респондентів.\r\nРезультати опитування, проведеного в понеділок, не внесли ясність у головне питання, яке хвилює лідерів Демократичної партії в Палаті представників. Це питання полягає у тому, чого дійсно хочуть американці: припинення численних розслідувань стосовно президента чи переходу до процедури оголошення імпічменту.\r\nВ керівництві демократів поки не прийшли до єдиної думки щодо необхідності відмови президента від посади, враховуючи те, з яким опором ця ідея зіткнеться в Сенаті, контрольованому Республіканською партією.\r\nСпікер Палати представників Ненсі Пелосі в четвер наголосила, що конгресмени, які ведуть розслідування щодо Трампа, дотримуються "поетапного підходу". З її слів, розслідування ведуться "дуже методично" і засновані виключно на конституційному праві. Вона заявила, що демократи і надалі будуть керуватися тільки отриманими ними фактами.\r\n57% учасників опитування погодилися з тим, що подальше розслідування щодо Трампа може перешкодити здійсненню "важливих державних завдань". Так вважає половина всіх опитаних демократів і три чверті всіх республіканців.\r\n32% респондентів погодилися з тим, що дії Конгресу в зв'язку з публікацією звіту Мюллера абсолютно законні. Протилежної точки зору дотримуються 47% опитаних.\r\nПопулярність Трампа залишилася без змін порівняно з минулим тижнем: 39% опитаних підтримують дії президента, 55% не схвалюють діяльність Дональда Трампа.\r\nВ опитуванні, що проводилося на всій території США, взяли участь 1006 осіб. Рівень похибки дослідження становить близько 4 відсоткових пунктів.\r\nНагадаємо, на початку травня Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ.\r\nРаніше США заявили про можливості імпічменту Трампу.