У США підтримка імпічменту Тампа зростає: ідею підтримують 45% американців

Кількість американців, які вважають, що Конгрес має оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу, який заблокував публікацію повної доповіді про втручання Росії у вибори президента США, зросла з середини квітня на 5%. Тепер ідею відсторонення президента від посади поділяють 45% жителів країни.

Про це йдеться у соціологічному опитуванні, результати якого були опубліковано в четвер агентством Reuters/Ipsos, пише "Голос Америки".

Водночас 42% респондентів вважають, що Трампа не можна усувати від посади, а ще 13% опитаних утрималися від однозначної відповіді. Під час попереднього опитування, що проводилося з 18 по 19 квітня, за імпічмент висловилися 40% респондентів.

Результати опитування, проведеного в понеділок, не внесли ясність у головне питання, яке хвилює лідерів Демократичної партії в Палаті представників. Це питання полягає у тому, чого дійсно хочуть американці: припинення численних розслідувань стосовно президента чи переходу до процедури оголошення імпічменту.

В керівництві демократів поки не прийшли до єдиної думки щодо необхідності відмови президента від посади, враховуючи те, з яким опором ця ідея зіткнеться в Сенаті, контрольованому Республіканською партією.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі в четвер наголосила, що конгресмени, які ведуть розслідування щодо Трампа, дотримуються "поетапного підходу". З її слів, розслідування ведуться "дуже методично" і засновані виключно на конституційному праві. Вона заявила, що демократи і надалі будуть керуватися тільки отриманими ними фактами.

57% учасників опитування погодилися з тим, що подальше розслідування щодо Трампа може перешкодити здійсненню "важливих державних завдань". Так вважає половина всіх опитаних демократів і три чверті всіх республіканців.

32% респондентів погодилися з тим, що дії Конгресу в зв'язку з публікацією звіту Мюллера абсолютно законні. Протилежної точки зору дотримуються 47% опитаних.

Популярність Трампа залишилася без змін порівняно з минулим тижнем: 39% опитаних підтримують дії президента, 55% не схвалюють діяльність Дональда Трампа.

В опитуванні, що проводилося на всій території США, взяли участь 1006 осіб. Рівень похибки дослідження становить близько 4 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, на початку травня Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ.

Раніше США заявили про можливості імпічменту Трампу.