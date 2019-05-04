Трамп поговорил с Путиным и уверен в "потенциально замечательных" отношениях с РФ

Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу, 3 мая, с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что Америка имеет "огромный потенциал" для хороших отношений с Россией.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter сегодня, 4 мая.

"Очень хороший телефонный разговор состоялся вчера с президентом России Путиным. Огромный потенциал для хороших/замечательных отношений с Россией", - написал Трамп.

Президент США отметил, что этот потенциал есть, "несмотря на то, что вы читаете и видите в фейковых СМИ". Трамп уверен, что людей ввели в заблуждение "российским заговором", а "мир может стать лучше и безопаснее, и это хорошо".

Как сообщали Українські Новини, Трамп хочет поладить с Россией, но призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп потребовал от России "убраться" из Венесуэлы.

Тем временем Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".