Трамп поговорил с Путиным и уверен в "потенциально замечательных" отношениях с РФ

Президент США Дональд Трамп поговорил в пятницу, 3 мая, с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что Америка имеет "огромный потенциал" для хороших отношений с Россией.\r\nОб этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter сегодня, 4 мая.\r\n"Очень хороший телефонный разговор состоялся вчера с президентом России Путиным. Огромный потенциал для хороших\/замечательных отношений с Россией", - написал Трамп.\r\nПрезидент США отметил, что этот потенциал есть, "несмотря на то, что вы читаете и видите в фейковых СМИ". Трамп уверен, что людей ввели в заблуждение "российским заговором", а "мир может стать лучше и безопаснее, и это хорошо".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп хочет поладить с Россией, но призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.\r\nРанее Трамп потребовал от России "убраться" из Венесуэлы.\r\nТем временем Трамп поздравил Зеленского с победой и "блестящей кампанией".