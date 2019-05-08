Трамп заблокировал публикацию полного доклада о вмешательстве России в выборы президента США

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, издал распоряжение, которым заблокировал публикацию полного, неотредактированного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, пишет DW.

Таким образом глава Белого дома впервые за время своего правления использовал так называемую прерогативу президента США, что позволяет ему скрывать информацию от судов, Конгресса и общественности, чтобы обеспечить конфиденциальность принятия решений. Основанием для использования этих чрезвычайных полномочий стал запрос председателя комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольда Надлера в министерство юстиции с требованием предоставить комитету доступ к полной версии доклада Мюллера.

В Белом доме заявили, что таким образом Надлер пытается отвлечь внимание от "повестки дня президента", в частности от "роста экономики".

24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

На вопрос, пытался ли Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с русскими длилось около двух лет.

2 мая стало известно, что Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированных на этот день слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу о докладе Мюллера.

Напомним, конгресс США нанял экс-разведчиков для расследования связей Трампа с Россией.

Тем временем судебная палата США начала расследование против Дональда Трампа, грозящее ему импичментом.

В сентябре 2018 Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в выборы