Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз

Завтра, 10 мая, Украину продолжит заливать дождями, однако почти во всех областях будет относительно тепло. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко сообщила, что очередная порция влаги придет с запада Европы.

"В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на Западе +10 +15 градусов", - пишет Диденко.

Кроме того, в Киеве 10 мая периодически ожидается дождь или туман, днем ​​столбики термометров будут колебаться около +15 +17 градусов.

"В дальнейшем, сколько видит синоптический глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями … Конечно, будут прояснения, дожди не будут лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ими немного побыть", - отметила Диденко.

По словам Диденко, в ближайшие дни в Киеве стоит ожидать лишь временных прояснений, однако надолго дожди не собираются отступать.

Карта: Наталка Діденко/Фейсбук

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