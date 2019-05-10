Сонячної та сухої погоди поки чекати не варто: синоптик дала невтішний прогноз

Завтра, 10 травня, Україну продовжить заливати дощами, однак майже у всіх областях буде відносно тепло. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Діденко повідомила, що чергова порція вологи прийде із заходу Європи.

"У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода і висока температура повітря в Україні, до +17 +20 градусів. На решті території протягом дня очікується +13 +18 градусів, на Заході +10 +15 градусів", - пише Діденко.

Крім того, в Києві 10 травня періодично очікується дощ або туман, вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +15 +17 градусів.

"У подальшому, скільки бачить синоптичне око, в Україні буде переважати волога погода з періодичними дощами ... Звичайно, будуть прояснення, дощі не будуть лити безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути", - зазначила Діденко.

За словами Діденка, в найближчі дні в Києві варто очікувати лише тимчасових прояснень, однак надовго дощі не збираються відступати.

Карта: Наталка Діденко/Фейсбук

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