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09 травня 2019, четвер, 21:44 13
Силові структури 2019-05-09T21:58:35+03:00
Українські Новини
У Києві поліція нарахувала 3 тисячі учасників акції "Безсмертний полк"

У Києві поліція нарахувала 3 тисячі учасників акції "Безсмертний полк"

Національна поліція оцінює кількість учасників акції "Безсмертний полк" в Києві 9 травня в 3 тис. людей.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Пройшла хода від Арсенальної площі до парку Слави, в якій за нашими оцінками взяли участь близько трьох тисяч осіб. До охорони громадського порядку були задіяні дві тисячі правоохоронців, це і поліція, Нацгвардія, і ДСНС. Вони були задіяні в районі парку Слави та на Софійській площі, де також проводився марш, в якому взяли участь близько 1200 людей. Там все пройшло спокійно, без порушень", - цитує прес-служба слова глави поліції Києва Андрія Крищенко.

Він також додав, що жодних сутичок чи провокацій під час ходи в районі парку Слави не сталося, три людини були доставлені в райвідділ поліції та складено 2 адмінпротоколи за використання забороненої символіки.

Як повідомляли Українські Новини, учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу в Києві.

В Нацполіції заявили, що близько 700 тис. українців вийшли на вулиці країни в День перемоги.

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