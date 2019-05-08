Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі

Спецпредставник США з України Курт Волкер, який жорстко висловився про спрощення РФ видачі російських паспортів на Донбасі, позитивно оцінив ідею новообраного Президента України Володимира Зеленського про намір знайти новий підхід до проблеми Донбасу, а також домагатися обміну полонених за принципом "всіх на всіх".\r\nПро це він розповів в інтерв'ю "Російській службі Бі-бі-сі".\r\n"Це було б приголомшливо. Це той крок, який Україна послідовно пропонувала і при президенті Порошенку. Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими. З їх боку завжди було багато формальностей, які в дійсності були нездійсненні. Останній великий обмін полоненими стався близько півтора років тому. Думаю, з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці (Росія наполягає на тому, що українські кораблі перебували в її внутрішніх водах, - прим. ред.) в листопаді 2018 року", - сказав Волкер.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявляв, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом.\r\nТакож 18 квітня Зеленський повідомив, що не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не має бути особливого статусу, а також вважає Володимира Путіна ворогом.\r\nКрім того, Зеленський вважає, що в України є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу.