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08 травня 2019, середа, 22:53 15
Зовнішня політика 2019-05-09T00:30:02+03:00
Українські Новини
Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі

Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі

Спецпредставник США з України Курт Волкер, який жорстко висловився про спрощення РФ видачі російських паспортів на Донбасі, позитивно оцінив ідею новообраного Президента України Володимира Зеленського про намір знайти новий підхід до проблеми Донбасу, а також домагатися обміну полонених за принципом "всіх на всіх".

Про це він розповів в інтерв'ю "Російській службі Бі-бі-сі".

"Це було б приголомшливо. Це той крок, який Україна послідовно пропонувала і при президенті Порошенку. Російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими. З їх боку завжди було багато формальностей, які в дійсності були нездійсненні. Останній великий обмін полоненими стався близько півтора років тому. Думаю, з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці (Росія наполягає на тому, що українські кораблі перебували в її внутрішніх водах, - прим. ред.) в листопаді 2018 року", - сказав Волкер.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявляв, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом.

Також 18 квітня Зеленський повідомив, що не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не має бути особливого статусу, а також вважає Володимира Путіна ворогом.

Крім того, Зеленський вважає, що в України є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу.

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