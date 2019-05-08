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08 травня 2019, середа, 12:47 10
Силові структури 2019-05-08T13:15:02+03:00
Українські Новини
Полторак збільшив оплату військовим на передовій на 5 тис. гривень

Полторак збільшив оплату військовим на передовій на 5 тис. гривень

Міністр оборони Степан Полторак збільшив на 5 тис. гривень грошову винагороду військовослужбовцям, які перебувають на передовій, і на 1 тис. гривень - в інших районах проведення операції об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення (з 1 травня 2019 року) розмірів винагород за участь в Операції Об'єднаних сил на 5 тис. гривень військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення і на 1 тисячу гривень - в інших районах проведення Операції Об'єднаних сил", - сказано в ньому.

Таким чином, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, якого залучено до участі в ООС, становитиме на першій лінії - 27,3 тис. гривень, в інших районах проведення ООС - 16,8 тис. гривень.

Командир взводу на першій лінії отримуватиме від 31,1 тис. гривень, в інших районах - від 20,6 тис., а командир батальйону на першій лінії - від 35,5 тис., в інших районах - від 25 тис. гривень.

Командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, отримуватиме мінімальне грошове забезпечення 42 тис. гривень, а в інших районах ООС - 31,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, до цього, у березні, Порошенко доручив Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.

При цьому українські військові почали отримувати більше з 1 січня.

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