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08 мая 2019, среда, 09:34 347
Кабмин 2019-05-08T09:36:34+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин утвердит концепцию развития "Борисполя" на следующие 25 лет

Сегодня Кабмин утвердит концепцию развития "Борисполя" на следующие 25 лет

Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: biz.liga.net

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить концепцию развития международного аэропорта "Бориспольˮ, который накануне "заминировали", на период до 2045 года.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передают Українськi Новини.

Кроме того, планируется утвердить порядок предоставления займа ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защитыˮ, и утвердить проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди чиновников.

После этого правительство рассмотрит порядок проведения проверки сертификатов и подтверждений при ввозе и/или вывозе семян и посадочного материала, образцов семян и посадочного материала, опытных образцов сортов государственным фитосанитарным инспектором при осуществлении фитосанитарного контроля.

Также в повестке дня заседания - проект распоряжения о подписании соглашения с правительством Доминики об отмене визовых требований.

Отдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством Гройсмана запланировано на 11:00.

Как сообщали Українськi Новини, экспрессом на "Борисполь" пользуются лишь 4% пассажиров аэропорта.

Недавно Кабмину премьера Владимира Гройсмана исполнилось три года.

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