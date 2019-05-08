Сегодня Кабмин утвердит концепцию развития "Борисполя" на следующие 25 лет

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить концепцию развития международного аэропорта "Бориспольˮ, который накануне "заминировали", на период до 2045 года.\r\nОб этом говорится в повестке дня заседания, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, планируется утвердить порядок предоставления займа ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защитыˮ, и утвердить проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди чиновников.\r\nПосле этого правительство рассмотрит порядок проведения проверки сертификатов и подтверждений при ввозе и\/или вывозе семян и посадочного материала, образцов семян и посадочного материала, опытных образцов сортов государственным фитосанитарным инспектором при осуществлении фитосанитарного контроля.\r\nТакже в повестке дня заседания - проект распоряжения о подписании соглашения с правительством Доминики об отмене визовых требований.\r\nОтдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.\r\nЗаседание под председательством Гройсмана запланировано на 11:00.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экспрессом на "Борисполь" пользуются лишь 4% пассажиров аэропорта.\r\nНедавно Кабмину премьера Владимира Гройсмана исполнилось три года.