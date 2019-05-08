Сегодня Кабмин утвердит концепцию развития "Борисполя" на следующие 25 лет

Кабинет Министров на заседании в среду намерен утвердить концепцию развития международного аэропорта "Бориспольˮ, который накануне "заминировали", на период до 2045 года.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передают Українськi Новини.

Кроме того, планируется утвердить порядок предоставления займа ветеранам войны и лицам, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защитыˮ, и утвердить проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди чиновников.

После этого правительство рассмотрит порядок проведения проверки сертификатов и подтверждений при ввозе и/или вывозе семян и посадочного материала, образцов семян и посадочного материала, опытных образцов сортов государственным фитосанитарным инспектором при осуществлении фитосанитарного контроля.

Также в повестке дня заседания - проект распоряжения о подписании соглашения с правительством Доминики об отмене визовых требований.

Отдельно будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством Гройсмана запланировано на 11:00.

Как сообщали Українськi Новини, экспрессом на "Борисполь" пользуются лишь 4% пассажиров аэропорта.

Недавно Кабмину премьера Владимира Гройсмана исполнилось три года.