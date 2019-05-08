Коломойский заявил, что Украина может потребовать перезагрузки как в 1917 году

Игорь Коломойский допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине это "эксперимент над страной", но, по его словам, "хуже уже не будет" и что страна может потребовать перезагрузки, как в 1917 году. Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info.

"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.

По его мнению, со стороны положение Украины виднее.

"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.

"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский.

Напомним, что Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо".

А ранее Коломойский упрекнул Зеленского, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".