Коломойский заявил, что Украина может потребовать перезагрузки как в 1917 году

Игорь Коломойский допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине это "эксперимент над страной", но, по его словам, "хуже уже не будет" и что страна может потребовать перезагрузки, как в 1917 году. Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info.\r\n"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.\r\nПо его мнению, со стороны положение Украины виднее.\r\n"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.\r\n"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский.\r\n\r\nНапомним, что Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо".\r\nА ранее Коломойский упрекнул Зеленского, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".