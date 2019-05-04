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04 мая 2019, суббота, 08:10 9362
Политика 2019-05-04T08:19:01+03:00
Українські Новини
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо"

Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо"

Игорь Коломойский. Фото: Українське фото
Игорь Коломойский. Фото: Українське фото

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что "Майдан - это плохо", так как любая революция приводит к самым негативным последствиям.

Об этом он заявил в интервью журналистам программы "Наші гроші".

"Мы же не говорим об отдельно взятом событии. Майдан - это плохо. Это плохо, потому что власть Януковича довела до Майдана. Революция - это всегда плохо. (В контексте последствий последних 5 лет) Майдан - это плохо, потому что итоги - это минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 млн населения (Украины)", - сказал Коломойский.

Отвечая на вопросы журналистов бизнесмен уточнил: "Виноваты Янукович, Россия и революция. Это взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. А что тут непонятного? Слава богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе, и холодную фазу - на всей остальной территории страны. Холодная фаза - это ненависть друг к другу, которая проявляется в виде горячих каких-то событий. Например убийств, убийств общественных активистов и журналистов. С одной стороны - (Олеся) Бузину, с другой стороны - (Павла) Шеремета. Это проявления гражданского конфликта".

"На Донбассе гражданский конфликт, но можно сказать и "гражданская война". Война - понятие более глобальное, а это гражданский конфликт... Воюют украинцы с украинцами. А Россия поддерживает одну часть украинцев. Если бы ее (поддержки) не было, то все давно бы закончилось. Украинцы помирились бы между собой... Спровоцировала и организовала ее (войну) Россия. Это с одной стороны, а с другой - тоже не все благополучно. 22 числа, когда победившие революционеры бегали по парламенту и законы отменяли. Требовали отменить "харьковские соглашения" и языковой закон (Колесниченко-Кивалова) - это спровоцировало ситуацию. Ну и опять же взаимная ненависть. Когда "беркута" начали возвращаться по своим базам, а их по дороге обстреливали. И все эти настроения "зачистить Донбасс..." - подчеркнул Коломойский.

Также он сравнил сегодняшнюю ситуацию с гражданской войной 1918-1920 годов на территории Украины. "Когда идет революция, то есть две противоборствующие стороны, а бывает - и три, и четыре... И зеленые, и жовто-блакытные, и красные, и белые. То же самое и здесь, та же самая ситуация", - резюмировал бизнесмен.

Больше новостей о: Евромайдан Майдан Гражданская война Вооруженный конфликт на Донбассе Игорь Коломойский

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