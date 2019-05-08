Коломойський заявив, що Україна може вимагати перезавантаження як у 1917 році

Ігор Коломойський припускає, що президентство Володимира Зеленського в Україні це "експеримент над країною", але, за його словами, "гірше вже не буде" і що країна може вимагати перезавантаження, як у 1917 році. Про це бізнесмен Ігор Коломойський заявив в інтерв'ю Bihus.Info.

"Я не розумію, що може бути гірше. Гірше - це масовий голод, голодомор, ще що-небудь", - зазначив Коломойський.

На його думку, зі сторони становище України видніше.

"Може бути, це експеримент, але в нас така ситуація, що вже далі гірше не буде. Ми знаходимося на такому дні", - заявив бізнесмен.

"Країна, може, вимагає такого перезавантаження, як в 1917-м. Таке теж можливо. Тобто в тій системі розподілу матеріальних благ країна може не вижити. Може, доведеться починати з чистого аркуша. Загальна націоналізація, і поїхали заново все. Але це не означає, що потім буде соціалізм. Просто перезавантаження", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що Коломойський заявив, що "Майдан – це погано".

А раніше Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".