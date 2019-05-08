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08 мая 2019, среда, 08:00 30
Силовые структуры 2019-05-08T09:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС

Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное; из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельское; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из стрелкового оружия - у села Богдановка" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Попасная, Екатериновка, Хутор Вильный, Южное, Станица Луганская.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь", – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, еще двое - получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.

Тем временем Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.

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