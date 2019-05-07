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07 мая 2019, вторник, 12:11 434
Политика 2019-05-07T12:11:11+03:00
Українські Новини
Посол США в Украине Йованович собирается завершить работу в конце мая

Посол США в Украине Йованович собирается завершить работу в конце мая

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершит работу в конце мая.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба посольства.

"Посол США в Украине Мари Йованович, карьерный дипломат внешнеполитической службы США, должна была завершить свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве этим летом. Она же подтвердила дату своего отъезда позже в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине", - сказал представитель пресс-службы.

При этом дату назначения нового посла США в Украине в пресс-службе не уточнили.

"Мы пока по этому поводу ничего огласить не можем", - прокомментировали представители посольства.

В пресс-службе также отметили, что США продолжит сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, необходимых для обеспечения долгосрочного успеха Украины.

"С начала агрессии России против Украины Соединенные Штаты и их европейские партнеры выступают единым фронтом в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы будем оставаться непоколебимыми в поддержке Украины перед российской агрессией", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом, согласно комментарию пресс-службы, санкции США, привязанные к "минским соглашениям", останутся в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит эти соглашения и ее представители не покинут территорию Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, Луценко заявил, что получил от посла США список "неприкасаемых"ГПУ отказалась предоставить "список неприкасаемых" от посла США.

Госдеп США назвал неправдивым заявление Луценко о "списке неприкасаемых", а посольство США в Украине опровергло заявление генпрокурора Луценко о списке "неприкасаемых".

Позже Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович.

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