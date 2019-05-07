Посол США в Украине Йованович собирается завершить работу в конце мая

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершит работу в конце мая.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба посольства.\r\n"Посол США в Украине Мари Йованович, карьерный дипломат внешнеполитической службы США, должна была завершить свое трехлетнее дипломатическое назначение в Киеве этим летом. Она же подтвердила дату своего отъезда позже в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине", - сказал представитель пресс-службы.\r\nПри этом дату назначения нового посла США в Украине в пресс-службе не уточнили.\r\n"Мы пока по этому поводу ничего огласить не можем", - прокомментировали представители посольства.\r\nВ пресс-службе также отметили, что США продолжит сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, необходимых для обеспечения долгосрочного успеха Украины.\r\n"С начала агрессии России против Украины Соединенные Штаты и их европейские партнеры выступают единым фронтом в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы будем оставаться непоколебимыми в поддержке Украины перед российской агрессией", - подчеркнул собеседник агентства.\r\nПри этом, согласно комментарию пресс-службы, санкции США, привязанные к "минским соглашениям", останутся в силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит эти соглашения и ее представители не покинут территорию Донбасса.\r\nКак сообщали Українські Новини, Луценко заявил, что получил от посла США список "неприкасаемых". ГПУ отказалась предоставить "список неприкасаемых" от посла США.\r\nГосдеп США назвал неправдивым заявление Луценко о "списке неприкасаемых", а посольство США в Украине опровергло заявление генпрокурора Луценко о списке "неприкасаемых".\r\nПозже Луценко признался, что у него нет "списка неприкасаемых" от Йованович.