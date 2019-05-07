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07 травня 2019, вівторок, 23:42 11
Зовнішня політика 2019-05-07T23:46:14+03:00
Українські Новини
Рішення Білого дому обурливе: демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні

Рішення Білого дому обурливе: демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні

Марі Йованович.
Марі Йованович.

Члени Палати представників Конгресу США від Демократичної партії закликали адміністрацію Президента США Дональда Трампа залишити Марі Йованович на посаді посла США в Україні.

Про це йдеться в їх заяві на сайті лідера демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Стені Хойєра, передають Українські Новини.

"Обурливе рішення Білого дому відкликати її - політичний удар і черговий крок у кампанії цієї адміністрації проти професійних співробітників Держдепартаменту. Ясно, що це рішення було політично вмотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних гравців, які лобіюють відставку посла", - сказано в заяві.

Представники Демократичної партії закликали адміністрацію Трампа відкликати це рішення.

У заяві підкреслюється, що у важкий для України період країні потрібні такі фахівці, як посол Йованович.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що отримав від посла США список "недоторканних". ГПУ відмовилася надати список "недоторканних" від посла США.

Держдеп США назвав неправдивою заява Луценка про "списку недоторканних", а посольство США в Україні спростувало заяву генпрокурора Луценка про список "недоторканних".

Пізніше Луценко зізнався, що у нього немає "списку недоторканних" від Йованович.

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