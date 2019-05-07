Рішення Білого дому обурливе: демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні

Члени Палати представників Конгресу США від Демократичної партії закликали адміністрацію Президента США Дональда Трампа залишити Марі Йованович на посаді посла США в Україні.\r\nПро це йдеться в їх заяві на сайті лідера демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Стені Хойєра, передають Українські Новини.\r\n"Обурливе рішення Білого дому відкликати її - політичний удар і черговий крок у кампанії цієї адміністрації проти професійних співробітників Держдепартаменту. Ясно, що це рішення було політично вмотивованим, оскільки союзники президента Трампа приєдналися до іноземних гравців, які лобіюють відставку посла", - сказано в заяві.\r\nПредставники Демократичної партії закликали адміністрацію Трампа відкликати це рішення.\r\nУ заяві підкреслюється, що у важкий для України період країні потрібні такі фахівці, як посол Йованович.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що отримав від посла США список "недоторканних". ГПУ відмовилася надати список "недоторканних" від посла США.\r\nДерждеп США назвав неправдивою заява Луценка про "списку недоторканних", а посольство США в Україні спростувало заяву генпрокурора Луценка про список "недоторканних".\r\nПізніше Луценко зізнався, що у нього немає "списку недоторканних" від Йованович.