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07 мая 2019, вторник, 21:33 169
Экономика 2019-05-07T21:33:52+03:00
Українські Новини
Дизтопливо начало дешеветь

Дизтопливо начало дешеветь

Дизтопливо
Дизтопливо

Во вторник, 7 мая, по сравнению с понедельником, 6 мая, средние розничные цены на бензин А-95 сохранились на 30,16 гривны/литр, на дизельное топливо понизились на 0,03% до 29,67 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

Средние розничные цены на бензин А-92 сохранились на 29,04 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 сохранились на 30,16 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо понизились на 0,03%, или на 1 копейку до 29,67 гривны/литр.

Розничные цены по состоянию на 7 мая:

Область А-92 А-95 ДТ
Винницкая 28,85 29,90 29,42
Волынская 29,14 30,17 29,67
Днепропетровская 29,05 30,06 29,81
Донецкая 30,11 31,11 30,42
Житомирская 28,97 30,03 29,60
Закарпатская 28,79 29,82 29,35
Запорожская 29,05 30,09 29,82
Ивано-Франковская 29,45 30,46 29,93
Киев 28,68 30,63 29,91
Киевская 28,73 29,86 29,23
Кировоградская 28,86 29,94 29,48
Луганская 30,10 31,03 30,37
Львовская 29,35 30,40 29,85
Николаевская 29,32 30,34 29,83
Одесская 28,40 29,47 29,15
Полтавская 28,63 29,67 29,25
Ривненская 29,34 30,39 29,80
Сумская 28,84 29,83 29,70
Тернопольская 29,38 31,71 30,01
Харьковская 28,51 29,56 29,09
Херсонская 28,85 29,92 29,49
Хмельницкая 28,98 30,02 29,67
Черкасская 29,12 30,00 29,74
Черниговская 28,54 29,55 29,53
Черновицкая 28,97 30,02 29,78
Средние цены* 29,04 30,16 29,67

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, эксперт заверил, что дефицита дизтоплива не будет.

Ранее оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%.

При этом в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

Больше новостей о: Бензин Дизтопливо цены на дизтопливо

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