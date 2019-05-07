Дизтопливо начало дешеветь

Во вторник, 7 мая, по сравнению с понедельником, 6 мая, средние розничные цены на бензин А-95 сохранились на 30,16 гривны\/литр, на дизельное топливо понизились на 0,03% до 29,67 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nСредние розничные цены на бензин А-92 сохранились на 29,04 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-95 сохранились на 30,16 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на дизельное топливо понизились на 0,03%, или на 1 копейку до 29,67 гривны\/литр.\r\nРозничные цены по состоянию на 7 мая:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nА-92\r\nА-95\r\nДТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n28,85\r\n29,90\r\n29,42\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n29,14\r\n30,17\r\n29,67\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n29,05\r\n30,06\r\n29,81\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n30,11\r\n31,11\r\n30,42\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n28,97\r\n30,03\r\n29,60\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n28,79\r\n29,82\r\n29,35\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n29,05\r\n30,09\r\n29,82\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n29,45\r\n30,46\r\n29,93\r\n\r\n\r\nКиев\r\n28,68\r\n30,63\r\n29,91\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n28,73\r\n29,86\r\n29,23\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n28,86\r\n29,94\r\n29,48\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n30,10\r\n31,03\r\n30,37\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n29,35\r\n30,40\r\n29,85\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n29,32\r\n30,34\r\n29,83\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n28,40\r\n29,47\r\n29,15\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n28,63\r\n29,67\r\n29,25\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n29,34\r\n30,39\r\n29,80\r\n\r\n\r\nСумская\r\n28,84\r\n29,83\r\n29,70\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n29,38\r\n31,71\r\n30,01\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n28,51\r\n29,56\r\n29,09\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n28,85\r\n29,92\r\n29,49\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n28,98\r\n30,02\r\n29,67\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n29,12\r\n30,00\r\n29,74\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n28,54\r\n29,55\r\n29,53\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n28,97\r\n30,02\r\n29,78\r\n\r\n\r\nСредние цены*\r\n29,04\r\n30,16\r\n29,67\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт заверил, что дефицита дизтоплива не будет.\r\nРанее оптовые цены на дизтопливо взлетели сразу на 6%.\r\nПри этом в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.