Президент Еврокомиссии обсудил с Порошенко евроинтеграцию

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора заверил Президента Украины Петра Порошенко в поддержке ЕС Украины на пути к реформам и евроинтеграции.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, Юнкер подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и украинский народ на пути реформ и европейской интеграции.\r\nТакже он приветствовал свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским.\r\nРанее Порошенко договорился с Зеленским об официальной встрече.