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07 мая 2019, вторник, 20:21 36
Политика 2019-05-07T20:21:48+03:00
Українські Новини
Президент Еврокомиссии обсудил с Порошенко евроинтеграцию

Президент Еврокомиссии обсудил с Порошенко евроинтеграцию

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора заверил Президента Украины Петра Порошенко в поддержке ЕС Украины на пути к реформам и евроинтеграции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Юнкер подтвердил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и украинский народ на пути реформ и европейской интеграции.

Также он приветствовал свободные и демократические президентские выборы в Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям.

Как сообщали Українські Новини, ранее Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Порошенко договорился с Зеленским об официальной встрече.

Больше новостей о: Евроинтеграция Жан-Клод Юнкер Петр Порошенко

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