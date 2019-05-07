підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
07 травня 2019, вівторок, 20:21 16
Політика 2019-05-07T21:01:50+03:00
Українські Новини
Президент Єврокомісії обговорив з Порошенком євроінтеграцію

Президент Єврокомісії обговорив з Порошенком євроінтеграцію

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови запевнив Президента України Петра Порошенка в підтримці ЄС України на шляху до реформ та євроінтеграції.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Порошенко, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Юнкер підтвердив, що ЄС продовжить підтримувати Україну і український народ на шляху реформ та європейської інтеграції.

Також він привітав вільні й демократичні президентські вибори в Україні, які підтвердили прихильність держави європейським демократичним цінностям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Юнкер заявив, що не бачить принципової різниці між діючим президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Порошенко домовився з Зеленським про офіційну зустріч.

Більше новин про: Жан-Клод Юнкер Петро Порошенко євроінтеграція

Архів
Новини
Дизпаливо почало дешевшати 21:33
Порошенко призначив членом НКРЗІ Артеменка 21:25
Новий вид тиранозавра. Фото: Virginia Tech
Вчені знайшли міні-копії тиранозаврів 21:09
Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова і відразу призначив йому заміну 21:08
Відра з кокаїном. Фото: ДФС
Колумбійський кокаїн перевозили у відрах з фарбою в порту Одеси 20:39
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok