Президент Єврокомісії обговорив з Порошенком євроінтеграцію

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови запевнив Президента України Петра Порошенка в підтримці ЄС України на шляху до реформ та євроінтеграції.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Порошенко, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Юнкер підтвердив, що ЄС продовжить підтримувати Україну і український народ на шляху реформ та європейської інтеграції.

Також він привітав вільні й демократичні президентські вибори в Україні, які підтвердили прихильність держави європейським демократичним цінностям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Юнкер заявив, що не бачить принципової різниці між діючим президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Порошенко домовився з Зеленським про офіційну зустріч.